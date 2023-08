Morto Robbie Robertson, leader del gruppo rock The Band che accompagnò Bob Dylan

di Redazione Web

Robbie Robertson, chitarrista e cantautore principale del gruppo rock The Band, è morto, ha reso noto il suo manager. Aveva 80 anni. In qualità di capobanda del gruppo canadese-americano, Robertson ha scritto le canzoni più iconiche della band, tra cui «The Weight», «The Night They Drove Ol' Dixie Down» e «Up On Cripple Creek».

Il suo manager ha detto che Robertson era circondato dalla famiglia al momento della sua morte, ma non ha precisato la causa del decesso. Prima del suo lavoro e della sua leadership con The Band, Robertson è stato un collaboratore chiave di Bob Dylan, andando in tour con lui e suonando nell'album «Blonde on Blonde».

Nato il 5 luglio 1943 a Toronto, in Canada, da madre nativa americana, Robertson ha lavorato nei carnevali itineranti nella sua prima adolescenza, prima di unirsi e fondare una varietà di band.

Aveva solo 16 anni quando incontrò i musicisti Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel e Levon Helm. Il gruppo formò un forte legame e divennero la band di supporto di Dylan a metà degli anni '60.

