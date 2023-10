Meningite, Ilaria Fabiocchi muore a 53 anni: architetto e artista star di Instagram con le sue opere

di Redazione web

Stroncata da una grave forma di meningite criptococcica: speranze finite per Ilaria Fabiocchi, architetto e artista 53enne dell'Aquila della quale è stata dichiarata la morte cerebrale nella tarda serata di sabato. La donna era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Avezzano, dove nel pomeriggio di ieri i medici avevano avviato il procedimento che ne ha decretato la morte.

Ilaria Fabiocchi morta per meningite

Come scrive Il Messaggero, la vicenda di Ilaria Fabiocchi aveva tenuto per giorni la città col fiato sospeso per le sorti dell'architetto.

