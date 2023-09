«Meningite scambiata per mal di testa», Valeria Fioravanti morta a 27 anni: la perizia choc che mette nei guai i medici

Valeria Fioravanti è morta a 27 anni per una meningite, lo scorso 10 gennaio. Dopo nove mesi, la perizia choc che mette nei guai i medici che l'hanno visitata: «Avevano scambiato la malattia per un mal di testa», riporta Repubblica.

La giovane di Frascati era stata quattro volte in ospedale, ma nessuno è riuscito ad aiutarla perché non avevano capito cosa la stava uccidendo. Prima era stata all'ospedale Casilino, quando ha avuto i primi sintomi. Poi, dieci giorni più tardi, all'ospedale San Giovanni. I genitori avevano subito chiesto giustizia per la figlia morta.