Roma, tifosi Leverkusen invadono Villa Borghese

Sono circa quattrocento i tifosi del Bayer Leverkusen che si sono raggruppati in piazzale delle canestre, all'interno di Villa Borghese a Roma. I supporter tedeschi hanno trascorso alcune ore all'interno del parco in maniera pacifica, sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine presenti a sorvegliare l'area.

Prima di farli salire sui pullman a loro destinati, la polizia ha quindi proceduto a perquisire singolarmente ciascun tifoso. Terminate le operazioni, i primi bus con i tedeschi sono partiti in direzione stadio Olimpico, dove alle 21 prenderà il via il match valido per la semifinale di andata di Europa League.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 19:40

