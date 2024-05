Marsiglia-Atalanta 1-1: avanti con Scamacca, Gasperini ripreso da Mbemba. Fiorentina ok: 3-2 al Brugge

di Redazione web

L’Atalanta, nell’andata della semifinale di Europa League sul campo dell’Olympique Marsiglia, strappa un buon pareggio (1-1). Partenza stellare della Dea che, all’11’, passa a condurre con il solito Scamacca. I francesi trovano il pareggio con Mbemba (20’). Tante occasioni da entrambe le parti ma il risultato non cambia più. Tra una settimana, appuntamento a Bergamo per cercare la prima, storica, finale europea della storia nerazzurra. Mastica amaro la Roma. Nonostante il supporto di un Olimpico gremito e caldissimo, i giallorossi si arrendono al Bayer Leverkusen (0-2 il finale). Per i tedeschi in rete Wirtz (28’, su clamoroso errore di Karsdorp) e Andrich al 73’ con un gran tiro da fuori area. La squadra di De Rossi recrimina per una traversa di Lukaku nella prima frazione, ma rischia anche, più volte, di subire un passivo maggiore.

La Fiorentina, in Conference League, si impone 3-2 sul Brugge in casa. Vantaggio dei padroni di casa con Sottil (5’). Vanaken, su rigore (fallo di mano di Biraghi), rimette in corsa la squadra belga. Belotti, al 37’, riporta avanti i gigliati. Il Brugge resta in 10 dal 61’ (Onyedika) ma pareggia con Thiago (63’). Ci pensa Nzola, in pieno recupero, a far esplodere il Franchi e regalare alla Fiorentina un successo meritato che fa ben sperare per la gara di ritorno in Belgio.

Olympique Marsiglia-Atalanta 1-1 (1-1)

Marsiglia (3-5-2): Pau Lopez; Mbemba, Balerdi, Murillo (27' st Ounahi); Clauss (20' st Merlin), Harit (27' st Ndiaye), Kondogbia, Veretout, Luis Henrique; Sarr (20' st Moumbagna), Aubameyang. (12 Ngapandouentnbu, 36 Blanco, 48 Said M'Madi, 49 Daou, 37 Soglo, 41 Abdallah, 46 Lafont, 20 Correa).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac (17' pt Pasalic); Zappacosta (39' st Hateboer), De Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere (39' st Miranchuk); Scamacca (13' st Lookman). (29 Carnesecchi, 31 Rossi, 43 Bonfanti, 53 Comi, 45 Palestra, 25 Adopo, 10 Touré). All.: Gasperini.

Arbitro: Siebert (Germania).

Reti: nel pt 11' Scamacca, 20' Mbemba.

Angoli: 11-1 per il Marsiglia.

Recupero: 2' e 2' .

Ammonito: Balerdi per gioco falloso.

Spettatori: 64.711.

