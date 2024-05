Roma-Bayer Leverkusen 0-2, le pagelle: Karsdorp da piangere, Dybala non punge

di Francesco Balzani

SVILAR 6 Non è notte di miracoli. Il Leverkusen segna due gol imparabili e gli rifila altre due-tre palloni respinti a fatica

KARSDORP 3 La tassa d’Olanda stavolta porta la Roma sul lastrico della competizione. L’errore del terzino è da piangere, e pure il resto della gara non fa certo sorridere. Esce fischiato, e fa pure il polemico (62’ Angelino 5,5: vani tentativi)

MANCINI 6 Non ci sono punti di riferimento da mettere in manette, così si prende la licenza di andare a prendere anche quei palloni utili per la ripartenza. Così facendo però lascia scoperta la postazione

SMALLING 5 Difende l’area con tutto quello che ha, ma sul gol tedesco anche lui si fa superare di testa a inizio azione. Dopo lo svantaggio il Leverkusen si fomenta e gli sbucano da tutte le parti cogliendolo spesso impreparato

SPINAZZOLA 6 Regge botta finché può su una fascia presa d’assalto da un Frimpong fantastico. Cerca anche un paio di sortite, ma in queste serate serve molto di più

CRISTANTE 5 Wirtz è più fastidioso della sabbia nera bollente sotto i piedi. E non è l’unico a farlo girare per il campo senza trovare posizione

PAREDES 6 Primo tempo ai livelli del Mondiale, anche con una gran palla per Lukaku.

PELLEGRINI 6 Movimenti e tentativi, uno finisce di pochissimo vicino al palo. Non riesce però a dare la scossa nella sua quinta semifinale europea. Niente gloria stavolta

DYBALA 5 Si aggira tra i fumi della battaglia con l’arco pronto a colpire. Ci prova dopo 10 minuti ma la freccia è troppo morbida. Non demorde lottando anche da terra, ma scivola tra pozzanghere e gambe avversarie al momento buono (91’ Abraham 5: come si fa a non segnare da lì?)

LUKAKU 5,5 Fa ammonire Tah, becca una traversa e mette un bel pallone per Pellegrini. Fiammate nel gelo di una partita durissima. (79’ Azmoun 5,5: si divora il gol del possibile 1-2)

EL SHAARAWY 5,5 Non gli puoi rimproverare nulla. Si sbatte nella doppia fase provando a tenere più alto possibile la cresta. Ma con le frecce tedesche è davvero un’impresa.

DE ROSSI 5,5 L’approccio è anche buono, poi la Roma paga le sue fragilità. Tecniche ed emotive. Il Leverkusen è un Bologna al quadrato e si prende il campo dopo una mezz’ora di sofferenza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 23:09

