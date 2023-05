Alluvione in Romagna, l'appello disperato dell'allevatore: «Aiutatemi a salvare i miei 3mila maiali»

di Redazione web

L'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna rischia di distruggere anche tante aziende agricole e allevamenti. E' questa la triste prospettiva che potrebbe dover affrontare l'azienda agricola Benfenati di Lugo. Nel Comune del Ravennate, colpito dalle inondazioni dei fiumi Senio e Santerno, l'acqua è arrivata ben oltre i livelli di guardia e, nonostante abbia smesso di piovere, defluisce molto lentamente.

Stalle sott'acqua in Romagna

«La nostra azienda agricola, in zona Zagonara, ha circa tremila maiali, dai cuccioli agli adulti di 160 chili. All'interno delle nostre stalle abbiamo almeno un metro d'acqua e sta salendo. Avremmo bisogno di un allevamento d'appoggio per spostare almeno i piccoli e cercare di salvarli». E' questo l'appello lanciato in mattinata dal direttore Davide Bacchiega.

L'appello disperato dell'allevatore

«Abbiamo ancora qualche ora di autonomia e un po' di energia elettrica, dopodiché saremo sott'acqua». Dopo la richiesta dell'allevatore sono state trovate due alternative dove ricoverare temporaneamente gli animali, la prima a Russi e l'altra a Passogatto, frazione di Lugo. Le operazioni per portare i maiali in salvo, però, sono risultate estremamente difficili e vanno a rilento. Molte strade della zona sono bloccate e i mezzi faticano a raggiungere l'azienda agricola, che è ancora allagata e praticamente isolata. Anche trattori e mezzi agricoli procedono a passo d'uomo, nei campi ancora allagati e pieni di fango. Complicato anche fare allontanare gli animali, molto spaventati, dalle stalle.

La situazione è molto critica

«Dobbiamo portarli a piedi o con i trattori fino ad un punto in cui la strada è praticabile e dove possiamo caricarli su mezzi adatti al trasporto di animali vivi», spiega ancora il direttore, che con i suoi collaboratori avrà davanti un'intera notte di lavoro.

