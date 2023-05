Sciopero aerei 19 maggio, rischio caos: sindacati di base confermano lo stop (ma non in Emilia Romagna). La situazione

di Redazione Web

Possibili disagi domani per chi vola a causa dello sciopero di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-handling, proclamato dai sindacati di base. Nella stessa giornata era previsto anche uno stop di quattro ore nel settore handling da parte delle sigle confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, ma poi questi ultimi hanno deciso di differire lo sciopero al 4 giugno prossimo per «la drammatica situazione» in Emilia Romagna.

Sciopero e maltempo, prezzi aerei alle stelle: «Rincari del 250%». Venezia-Roma a 400 euro

Sciopero aerei 19 maggio, rinviato al 4 giugno. Salvini: «Grazie ai sindacati, segnale di unità»

Sindacati di base confermano lo sciopero

I sindacati di base Cub Trasporti e Usb, invece, hanno confermato lo stop di domani contro lo «sfruttamento, salari da fame, precarietà e licenziamenti». Inoltre, la Cub Trasporti ha indetto lo stato di agitazione con il blocco dello straordinario per tutti i lavoratori del settore aereo-aeroportuale-indotto dal 20 maggio al 16 giugno. Ogni servizio sarà invece mantenuto in Emilia-Romagna, infatti «già da ieri gli aeroporti dell'Emilia Romagna sono stati esclusi dallo sciopero» a seguito dell'invito della commissione di garanzia, spiega la Cub.

Gli altri sindacati differiscono lo sciopero

«Oggi rispondiamo con grande senso di responsabilità all'emergenza del Paese, anche su sollecitazione del governo», affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, sottolineando però che «allo stesso tempo chiediamo a tutte le parti in causa di dimostrare la stessa responsabilità adoperandosi per risolvere questa urgente questione contrattuale per arrivare in tempi brevi al rinnovo di un contratto che le lavoratrici e i lavoratori dell'handling aspettano ormai da sei anni».



Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che aveva chiesto di rinviare lo sciopero, ha «ringraziato» i sindacati confederali «per la sensibilità e la pronta accoglienza di quanto richiesto». Dopo l'annuncio, Ita Airways, che aveva cancellato per domani 111 voli nazionali, «si è immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili con l'obiettivo di contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italia», ha detto la compagnia, manifestando «la propria solidarietà» alla popolazione colpita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA