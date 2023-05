Sciopero e maltempo, prezzi aerei alle stelle: «Rincari del 250%». Venezia-Roma a 400 euro, Verona-Napoli a 369

di Redazione Web

Prenotare un viaggio in aereo per le vacanze è diventato ormai un salasso: prezzi proibitivi, rincari fuori controllo, anche quest'anno le ferie estive saranno una vera e propria stangata per gli italiani. A sottolineare il problema è il Codacons, che annuncia un esposto all'Antitrust affinché indaghi sui rincari generalizzati delle tariffe aeree, che secondo l'associazione dei consumatori vedono i prezzi salire addirittura del 250%.

«Aerei, prezzi alle stelle: rincari del 250%»

«In vista dello sciopero del trasporto aereo di domani, solo oggi spostato dalle sigle sindacali a giugno, e a causa delle difficoltà negli spostamenti causate dall'alluvione dell'Emilia Romagna, i prezzi dei biglietti aerei per i voli nazionali stanno salendo in queste ore alle stelle, raggiungendo livelli proibitivi», si legge nella nota del Codacons. «I problemi registrati lungo le autostrade del centro-Italia a causa del maltempo, le linee ferroviarie interrotte o rallentate, unitamente all'annuncio dello sciopero nel trasporto aereo poi rinviato, hanno fatto salire i prezzi dei voli fino al +250%», spiega l'associazione.



«Per volare da Torino a Lamezia Terme nella data del 20 maggio servono 287 euro per un biglietto di sola andata, spesa che sale a 369 euro per la tratta Verona-Napoli e raggiunge i 400 euro (sempre sola andata) per il volo Venezia-Roma delle ore 6:20. Spesa minima di 204 euro per andare da Genova a Catania, che sale a 214 euro per raggiungere Napoli». Rincari che, denuncia l'associazione dei consumatori, «sembrano sfruttare lo stato di necessità dei cittadini» e per questo il Codacons presenterà domani un esposto all'Antitrust «chiedendo di accendere un faro sui repentini aumenti delle tariffe aeree registrati nelle ultime ore, e accertare eventuali fenomeni speculativi o pratiche scorrette a danno dei consumatori».

