Maltempo, fiume in piena tra Silvi e Pescara: il parroco lo benedice e il video diventa virale

Don Gaston Mugnoz Meritello, parroco di Silvi Pese, ha benedetto il fiume in piena. La foto della scena sta facendo il giro dei social. Il video, dove la preghiera della benedizione è sovrastata dal rumore forte della corrente, è diventato virale. Don Gaston è lo stesso parroco che domenica scorsa nella sua chiesa ha accolto il bambino autistico, escluso da un altro prete dalla cerimonia della Prima Comunione perché disturbava, e gli ha permesso di ricevere l'Eucarestia.

Ieri la benedizione sul fiume in piena era per scongiurare il rischio di esondazione. Protagonista in positivo è sempre lui, don Gaston. L'episodio è avvenuto sul torrente Piomba, a Silvi, in provincia di Teramo . Il parroco argentino, con indosso la talare, questa mattina ha raggiunto il ponte della strada statale 16 che passa sul Piomba, al confine tra Silvi e Città Sant'Angelo ( Pescara) , quando il corso d'acqua, esondato nella cittadina angolana nella zona di via delle Terme, era in condizioni critiche. La scena della benedizione non è passata inosservata agli automobilisti in transito, molti dei quali si sono fermati per assistere e per scattare delle foto, che poi sono finite sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 19:41

