Alfredo Cospito ha ripreso a mangiare? L'avvocato nega: «Ha provato uno yogurt ma l'ha rimesso, è molto provato»

Alfredo Cospito ha ripreso a mangiare? Falso. A dirlo è l'avvocato dell'anarchico, Flavio Rossi Albertini, che questa mattina è intervenuto ai microfoni della trasmissione «L'Italia s'è desta», su Radio Cusano Campus. «Non è vero», ha detto, che Cospito ha ripreso a mangiare. «Ha provato ad assumere uno yogurt al miele e l'ha rimesso».

Cospito ha ripreso a mangiare?

«Non si alimenta da 4 mesi. Sono informazioni diramate non so da chi, non certo da Cospito che non può parlare. Può darsi anche che vi sia un interesse a mantenere basso un livello di tensione anche politica che si è sviluppata su questa vicenda. Può darsi che la finalità sia questa», le parole dell'avvocato.



«A me - osserva il legale in riferimento alle condizioni di salute dell'uomo - sembra una persona veramente provata. Le informazioni che vengono diramate con toni rassicuranti, non trovano riscontro. A me sembra una storia estremamente drammatica. Un uomo che da 4 mesi non si nutre più e che è vicino a un punto di non ritorno».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 09:52

