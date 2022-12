Linda conquista la finale di X Factor: l'esibizione di Waves emoziona tutti

Una settimana difficile ma una pronta riscossa per Linda, nella semifinale di X Factor 2022, ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand.

La cover di Dean Lewis

Salita sul palco con una cover di “Waves” di Dean Lewis, brano scelto dalla stessa giovanissima artista di Alba, l’esibizione è stata straordinariamente intensa, tanto da farle guadagnare una standing ovation dal pubblico in sala.

Per la 18enne si spalancano le porte della finale: col suo giudice Fedez sarà una dei protagonisti dell’ultimo appuntamento di X Factor 2022, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago giovedì 8 dicembre su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8.

