X Factor 2022, volano in finale Linda, Beatrice Quinta, Santi Francesi e Tropea. Fedez contro tutti

Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi, Tropea: ecco i finalisti di X Factor 2022, proclamati dopo la semifinale di giovedì sera sera. Si ferma invece all’ultimo metro la corsa degli Omini, eliminati al termine della puntata tra le polemiche del loro coah, Fedez che si è scagliato contro il resto della guria.

X Factor 2022: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi, Tropea. Fedez contro tutti (Credits SKY)

X Factor 2022, i finalisti

Ospiti della semifinale di X Factor 2022 : Kae Tempest e Tananai, che sul palco ha presentato il suo primo album di inediti “Rave, Eclissi” con due brani, “Quelli come noi” e “Abissale”. A tenere le redini della puntata di giovedì 1 dicembre, caratterizzata anche da straordinari duetti dei cinque concorrenti in gara, Francesca Michielin.

Il sesto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 622mila spettatori medi con una share del 3,1%, in aumento del +19% rispetto alla scorsa settimana e del +38% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno.

La prima Manche

Prima manche caratterizzata da grandissimi duetti d’eccezione per i concorrenti in gara: gli Omini sempre più rock sono stati raggiunti da un altro trio amatissimo della musica italiana, i Baustelle, per la prima volta insieme sullo stesso palco dopo una pausa lunga 4 anni, per cantare uno dei loro brani di maggior successo, “Charlie fa surf”;

i Tropea hanno accolto al loro fianco Donatella Rettore, autentica icona della canzone italiana, proponendo una versione inedita e divertentissima di “Lamette”;

Linda ha unito la sua delicatezza con quella di Federico Zampaglione, tra i più significativi e poliedrici artisti italiani, sulle note di “Per me è importante”, con lei al piano e lui alla chitarra;

i Santi Francesi sono stati raggiunti da un altro duo, i Coma Cose, rivelazione del cantautorato contemporaneo, per proporre una versione di “Fiamme negli occhi” elegante e rispettosa dell’originale;

Beatrice Quinta ha coronato il suo sogno di duettare con il suo grande idolo Morgan - di ritorno sul palco di X Factor 2022 dopo la sua ospitata di qualche settimana fa - con “La crisi”, in una esibizione senza regole e sfrenata.

La seconda Manche

A seguire, seconda manche firmata da Hype, con i concorrenti che hanno potuto scegliere in autonomia il brano con cui esibirsi, per esprimere la propria naturale energia. Ha esordito Linda che ha scelto “Waves” di Dean Lewis, guadagnando una standing ovation straordinaria dal pubblico in Teatro; quindi i Tropea che hanno personalizzato “Qualcosa di grande”, uno dei brani generazionali dei Lunapop trasformandola in un pezzo dalle sfumature rock che ha fatto il pieno di complimenti al tavolo; Beatrice Quinta è tornata sul palco per esibirsi col brano “Teorema” di Marco Ferradini, rivisitata fino a trasformarla in un pezzo super ballabile che ha conquistato una ovazione in Teatro; gli Omini si sono cimentati in uno dei pezzi più iconici degli anni Novanta, “Song 2” dei Blur, brano perfetto per le loro chitarre; infine i Santi Francesi hanno scelto di mettersi alla prova con il rock elegante di “When You Were Young” dei The Killers.

Il Ballottagio

Ultimi minuti pieni di pathos per Omini e Tropea, i due meno votati dal pubblico nel corso delle due manche: ballottaggio energico e pieno di passione per entrambi e i giudici hanno scelto di eliminare gli Omini I finalisti di X Factor 2022 sono Beatrice Quinta, Linda Santi Francesi , Tropea: saranno loro, tra una settimana (giovedì 8 su Sky e NOW, e in chiaro su TV8), a giocarsi la vittoria sul gigantesco ed emozionante palco del Mediolanum Forum di Assago.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 15:46

