Tropea battono gli OMINI e volano alla finale di X Factor: la cover di Vasco Rossi conquista il pubblico

Sono gli Highlander di X Factor 2022: 5 ballottaggi, tutti superati. Fino ad arrivare alla finalissima, che li vedrà tra i quattro protagonisti. Sono i Tropea, band del roster di Ambra Angiolini, che anche ieri sera sono finiti allo scontro finale – nella semifinale dello show, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand – giocandosela fino all’ultimo secondo con gli OMINI di Fedez.

Asilo Republic, Vasco Rossi

E loro hanno deciso di dare letteralmente il tutto per tutto in un momento di puro spettacolo, con il frontman che sul cavallo di battaglia, una cover “Asilo Republic” di Vasco Rossi, ha letteralmente camminato sui sedili del Teatro fino ad arrivare quasi in fondo alla platea.

