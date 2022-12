X Factor 2022, Omini eliminati. Fedez furioso con i giudici: «Non prendetemi per il c***». Poi le lacrime

Ancora scintille al banco dei giudici di X Factor 2022. Durante la semifinale di giovedì 1 dicembre, in occasione del ballottaggio tra gli Omini e I Tropea, Dargen D'Amico e Rkomi scelgono di non andare il tilt e mandare a casa la band di Fedez, che si infuria con i colleghi.

X Factor 2022, la furia di Fedez

X Factor 2022, la semifinale: arrivano i duetti con Morgan, Zampaglione, Baustelle, Coma Cose e Rettore

Volano stracci tra i giudici di X Factor 2022. Al termine della seconda manche al ballottaggio finiscono per l'ennesima volta i Tropea, del roster di Ambra, e gli Omini di Fedez. Al momento dei giudizi come da prassi Fedez salva gli Omini e Ambra i Tropea.

Stando al racconto di Fedez, avrebbe chiesto a Dargen e a Rkomi di andare al tilt, ma i due giudici decidono di eliminare gli Omini mandando su tutte le furie Fedez.

«Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo - ribadisce Fedez - a un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei giudici, non prendetemi per il c*lo. Il pubblico non ha deciso un c**zo. Io che vengo definito un fine stratega a questo tavolo mi girano i cogl**ni. Non raccontate stronzate. Ho fatto un discorso a Iacopo (Dargen ndr.) mi ha detto di sì ed ha fatto l'opposto»

«Io non ho mai chiesto di andare al tilt nemmeno alla puntata precedente - replica Dargen - anche quando sapevo che il pubblico avrebbe premiato i miei. In questa occasione secondo me il voto andava dato perchè i Tropea sono diventati una band invidiabile e ho votato per loro. Non perchè gli Omini non valgano. Tutti valgono»

«In questa cosa, interviene Ambra - stiamo dimostrando il peggio. Bisogna saper perdere Federico, per me bisogna dare l'esempio»

«Stiamo sminuendo anche la posizione dei Tropea, io sono felice di dare più spazio a una band che ha una visione più matura, io credo sia veramente giusto che vadano avanti loro», conclude Rkomi.

Con gli Omini sul palco per congedarsi Fedez si commuove e con gli occhi lucidi si scusa: «Mi dispiace ragazzi, è colpa mia»

