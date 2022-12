Beatrice Quinta in lacrime a X Factor: standing ovation per "Teorema" e vola in finale

Prendere un pezzo super popolare e trasformarlo totalmente, dandogli una veste così diversa da renderlo completamente nuovo e farlo sembrare un inedito: ecco lo spunto che ieri sera, 1 dicembre, a X Factor 2022 (su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) ha seguito Beatrice Quinta nel cantare “Teorema” di Marco Ferradini, pezzo leggendario del 1981.

Un pezzo rieseguito in tante versioni diverse, ma forse mai in versione dance come ieri sera. Una performance incredibile, capace di scatenare il Teatro, che a fine canzone è rimasto in piedi per dedicare alla giovane artista palermitana d’origine e milanese d’adozione una calorosissima standing ovation, accolta con delle lacrime: «Non li avevo mai visti in piedi», ha detto Beatrice.

L’ovazione era solo il preludio all’esito del verdetto: il pubblico l’ha promossa e sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella finalissima di X Factor 2022, in programma giovedì 8 dicembre su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8.

