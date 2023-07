Uomini e Donne, ex corteggiatrice diventa mamma bis: «Il secondo appuntamento più importante della mia vita»

di Redazione web

Una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne è diventata mamma per la seconda volta di una bambina, insieme al compagno Andrea Concato. La coppia ha già una figlia di due anni, Alycia, avuta nel 2021.

Valentina Pisani è diventata famosa al pubblico televisivo dopo essere stata una delle corteggiatrici, e in seguito scelta, di Mariano Catanzaro, uno dei tronisti più divertenti di Uomini e Donne. Stare dietro a Mariano è stato molto difficile ma Valentina era riuscita a conquistarlo. Tuttavia, nonostante un inizio molto romantico, i due si sono lasciati a causa delle numerose incomprensioni. Valentina Pisani ha conosciuto il nuovo compagno Andrea Concato cinque anni fa e tra i due è stato amore a prima vista.

La famiglia si è allargata, andiamo a vedere l'annuncio della nascita.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Celine compie 2 mesi: «I più belli della nostra vita»

Uomini e Donne non andrà in onda come previsto: cambia la data di inizio della nuova edizione

Valentina Pivani annuncia la nascita di Camila

A dare l'annuncio della nascita della secondogenita è stata la ex corteggiatrice Valentina Pivati che si è scusata con i suoi follower per l'assenza, ma «si è presentato il secondo appuntamento più importante della mia vita e non potevo mancare».

La piccola Camila, nome della bambina appena nata, è venuta al mondo ieri sera, la notte dell'11 luglio e Valentina ha voluto condividere con i follower uno scatto della figlia dove mostra la sua boccuccia: «Noi ci concentriamo sempre sulle labbra di Camila».

Valentina ha ritrovato finalmente l'amore e si è costruita una famiglia molto solida e unita e i fan non potrebbero essere più felici di così per lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA