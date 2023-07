Luca Vezil e Virginia Stablum non si nascondono più: weekend d'amore a Genova (casa di lui)

di Redazione web

Luca Vezil e Virginia Stablum sono più innamorati che mai e non si nascondono più nemmeno sui social. Dopo l'ufficialità della loro relazione arrivata qualche giorno fa, l'influencer e la modella postano sempre più foto insieme e sembrano essere più felici che mai. Nelle sue ultime storie, Luca ha portato Virginia a casa sua a Genova dove, insieme ad altri amici, hanno organizzato grigliate ed hanno assistito a romantici tramonti.

Le storie Instagram di Luca Vezil

Nelle sue storie Instagram, Luca Vezil appare sempre sorridente e felice anche per merito del suo nuovo amore: Virginia Stablum. I due sono da poco tornati da una vacanza da sogno in Costiera Amalfitana dove hanno scattato moltissime foto che, però, hanno pubblicato solo qualche giorno fa per ufficializzare la loro relazione. Ora, la coppia si trova a Genova, città natale del modello che ha voluto presentare ai suoi amici la sua Virginia. Tra una grigliata e una focaccia, anche Miss Mondo Italia è riuscita a pubblicare qualche scatto e video su Instagram dove, continua a ricevere complimenti per la sua bellezza.

La storia d'amore tra Luca e Virginia

Luca Vezil e Virginia Stablum stanno insieme da qualche mese e, inizialmente, anche per mantenere un po' di privacy, non hanno voluto esporsi troppo sui social.

