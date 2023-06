Luca Vezil, la dedica 'speciale' al rientro dalle vacanze: «Tu che mi hai rubato le cuffiette, spero che le usi al pronto soccorso»

di Redazione web

Luca Vezil ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana e, poi, ha fatto tappa a Napoli. L'influencer ha raccontato ai suoi follower, tramite foto e storie, come ha passato le sue giornate tra amici, buon cibo e la compagnia della nuova fidanzata Virginia Stablum. Di rientro a Milano, però, il modello si è lasciato andare a uno sfogo social: qualcuno gli ha, infatti, rubato le cuffiette per ascoltare la musica.

Luca Vezil e Virginia Stablum è amore? Il commento di lei spiazza i fan: «Vorrei essere quel gelato»

Luca Vezil, Valentina Ferragni dimenticata: spunta la foto con la nuova fiamma. «È un ex volto di Uomini e Donne»

Luca Vezil è solito pubblicare moltissime storie Instagram in cui tiene aggiornati i suoi follower. Dopo avere spiegato quali luoghi ha visitato, ha postato un'immagine della stazione centrale di Milano e ha scritto: «Ma la dedica più speciale va a te. A te che mi hai rubato le airpods in stazione Centrale. Spero tu le possa usare per ascoltare musica in sala d'aspetto del pronto soccorso, una notte, dopo l'ennesimo attacco di diarrea, talmente potente che il Gange in confronto sarà una sorgente montana».

In seguito, l'ex fidanzato di Valentina Ferragni ha postato altre storie in cui racconta di essere a Portofino, anche se, negli ultimi video che mostra si trova di nuovo a Milano.

Luca Vezil e la nuova fidanzata

Luca Vezil e Virginia Stablum, ormai, non si nascondono più, anche se, nessuno dei due pubblica troppe storie di coppia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA