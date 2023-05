Valentina Ferragni e il tumore scoperto da un brufolo, il messaggio sui social: «La tua vita può cambiare in un momento»

di Redazione web

Valentina Ferragni racconta ai follower del suo tumore maligno. Si tratta di un carcinoma baso-cellulare che credeva fosse un banale brufolo. «La tua vita può cambiare in un momento», scrive sui social. Poi il messaggio di sensibilizzazione ai fan: scopriamolo insieme.

La diagnosi

La sorella di Chiara Ferragni, Valentina, ha raccontato ai suoi 4,5 milioni di follower su Instagram la diagnosi ricevuta due anni fa: «La tua vita può cambiare in un momento. Due anni fa ho scoperto che quello che credevo essere un banale brufolo era qualcosa che non avrei mai potuto immaginare: un carcinoma baso-cellulare. Non avevo mai sentito quel termine, i medici mi hanno spiegato che si trattava di un tumore maligno ma fortunatamente a lenta crescita e scarsa possibilità di metastasi»

La cura

Valentina Ferragni prosegue il suo racconto spiegando che, se preso in tempo, è un carcinoma curabile: «Sono rimasta gelata al solo pensiero che, se avessi trascurato quel “banale brufolo”, le cose sarebbero andate diversamente.

L'importanza della prevenzione

L'importanza della prevenzione, però, è il vero messaggio che l'influencer intende lanciare ai follower sui social. Il fatto che non si sia trascurata, e che abbia subito capito che ci fosse qualcosa di strano in quel brufolo, le ha salvato la vita.

«Ad oggi, dopo 2 anni, sono ancora in prima linea assieme al team di @larocheposay per ricordarvi di quanto sia importante la prevenzione, la cura della nostra pelle e il controllo dei nostri nei. Non sottovalutate mai quello che può sembrare un piccolo cambiamento di un neo perché potrebbe portare a un grande cambiamento della vostra vita».

Martedì 16 Maggio 2023

