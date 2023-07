Uomini e Donne, Nicole Santinelli svela: «Maria De Filippi imboccava Carlo, mi aspettavo un'altra reazione da lui»

di Redazione Web

L'ultima edizione di Uomini e donne ha visto come tronisti Nicole Santinelli che è uscita dal programma mano nella mano con Carlo Alberto Mancini. La loro storia non è durata molto e lei, nelle ultime ore, ha raccontato che ci sono state delle divergenze caratteriali che sono venute fuori nel momento in cui sono usciti dal programma. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il racconto di Nicole Santinelli

L'ex tronista ha rivelato che se potesse tornare indietro uscirebbe single dal programma. Tra le motivazioni della rottura con Carlo Alberto, Nicole ha sottolineato che lui non era sincero come diceva. «Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo - ha raccontato Nicole Santinelli in un'intervista a Mio-.

Poi, ha aggiunto: «Non abbiamo avuto tempo e non basta mezz'ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l'altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c'è nessuno a imboccarti come faceva Maria De Filippi con Carlo, allora le cose cambiano».

