Uomini e donne, «orrore e ribrezzo» per Gemma: Tina silenziata si ribella così

Fari puntati su Gemma Galgani e Silvio. A Uomini e Donne , i due si sono visti prima con le telecamere, e poi da soli a casa di lui a Novara. Maria De Filippi fa sapere che, prima di questo incontro, il cavaliere si è depilato e non mancano le battute di Tina Cipollari. Anche l'altro opinionista, Gianni Sperti, interviene per conoscere i dettagli e la conduttrice replica: «So che a lei questi dettagli sui preparativi danno ansia», riferendosi a Gemma.

La scelta

Inizialmente, Galgani aveva pensato di non andare a questo incontro con Silvio, chiudendo le loro conversazioni telefoniche senza alcun entusiasmo. Ma, notando questo atteggiamento della dama, Silvio ha tentato di rassicurarla, tanto da convincerla. E qui Maria passa la palla a Gemma, anticipando che quest’ultima ha dormito a casa di Silvio, ma che non sono andati oltre: A quanto pare, Gemma ha dormito sul divano-letto e il cavaliere nel suo letto.

Le parole di Gemma

«Una cena bellissima» ha spiegato la dama torinese. «Ho visto quel lato romantico in Silvio che cercavo» continua Gemma. Detto ciò, svela che l’atteggiamento romantico del cavaliere l’ha portata a decidere di continuare la serata a casa di lui. Dopo questo incontro, Galgani ha cercato di mettersi in contatto con lui, senza ottenere il risultato sperato.

L'attacco

«Prima sentivo pressione e avvertivo ansia per una cosa che dovevo fare. Non mi sentivo più me stessa per il terrore di quello che avrei detto» dichiara la dama. Ma ecco che Tina Cipollari interviene per attaccare Gemma, convinta che da parte sua non ci sia interesse: «Sentiva la pressione perché lei non sente lo stesso trasporto. Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre». Nel parlare, Tina viene silenziata dalla conduttrice per le espressioni troppo colorite che usa. «Gianni ma oggi che cosa ha?» chiede Maria perplessa.

Il racconto di Gemma

In tutto ciò, Galgani continua a raccontare che dopo la cena sono andati a casa di lui ed emerge un imbarazzo palese dalle sue parole. «Durante la cena sono stata benissimo, è stato carinissimo. A casa sua sul divano è iniziata quella parte con battute piccanti e non riesco a parlare del sess* a freddo così» dice Gemma. Ma qui interviene Silvio, che rivela la sua versione dei fatti. «Una cena fantastica. Mi sono impegnato per convincerla a venire. È un mese che tu mi prendi a calci nelle pall* e mi dai modo. Sono andato avanti, ho resistito, ho evitato. Io ho investito tempo e denaro con te. Non è niente per te. Spa e i ristoranti… Gli alberghi… Ma per che cosa? Per un bacio? Proprio non te ne frega niente. Ma cosa sei venuta a fare a casa mia?» dice il cavaliere. Alla fine Silvio dice di voler lasciare definitivamente il programma, ma per lui arrivano due donne che vorrebbero conoscerlo e che Maria fa entrare per educazione, ma lui non vuole iniziare nessun’altra conoscenza.

Cosa fa Tina

Silenziata, Tinasi scrive dei cartelli e li mostra alla telecamera: «Aiutatemi sono chiusa, non posso parlare. I colpevoli sono 2, Maria e Davide. Chiede l’aiuto da casa. Io non sono una donna che dice volgarità». Pioggia di commenti su Twitter per i molti che non hanno apprezzato il mood in cui è stato trattato l'argomento. “Che ribrezzo”, “Come fanno tutti lì dentro a stare zitti”, “Orrore totale” e ancora “Raccapricciante e imbarazzante” si legge. Cosa succederà ora?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 21:35

