Uomini e Donne, addio al programma per un cavaliere: «Ecco cosa mi è successo»

Assenza al Trono Over di Uomini e Donne. Da qualche puntata manca il cavaliere Ivan Di Stefano, il cavaliere che ha dichiarato interesse per Tina Cipollari. Quest’ultima, inizialmente ha regalato uno show ai telespettatori, ballando anche in studio con lui, ma il tutto è finito lì. Ma perchè Ivan non è in studio?

La verità

Il cavaliere ha rivelato quanto accaduto con una nuova intervista a Tvpertutti. Di Stefano confessa di aver avviato una nuova conoscenza, con un’ex dama, che ha da poco ha lasciato il programma: «Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione di U&D. Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona! Comunque si tratta di Gloria».

La conoscenza

L'ex dama di UeD che Ivan sta frequentando è Gloria Nicoletti, che in precedenza aveva avuto una liaison con Riccardo Guarnieri. «Dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno!» dice Ivan. Nel corso dell'intervista, inoltre, conferma che tra lui e Tina Cipollari non è mai accaduto niente: «Ho avuto la fortuna di conoscere Tina di persona. É una donna molto bella e penso anche molto profonda di carattere. Le ho fatto un complimento, le ho portato del Tee in camerino, ci siamo scambiati i numeri ed eravamo d’accordo di cenare o prendere un aperitivo insieme. Ma non c’era un appuntamento fisso, questo lo voglio sottolineare! Ci siamo mandati all’inizio dei messaggi. Poi lei ha detto di non aver mai ricevuto nulla. Forse non le funzionava bene il cellulare, non lo so!».

La chiamata

Invano, Ivan ha anche provato a chiamare Tina ma senza ricevere risposta. E su Gemma? Il cavaliere la definisce: «Una splendida signora, molto colta ed elegante». In fondo la vede bene con Silvio, ma vorrebbe capire se lui è davvero l’uomo che può piacere a lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 23:03

