Amici 22, lacrime e disperazione: cosa è successo nella Casetta

di Redazione web

Momenti emozionanti nel daytime di Amici. Durante la scorsa puntata sono stati eliminati due allievi Piccolo G e Gianmarco Petrelli, i due sono tornati in casetta per salutare i loro amici. Il primo ad aver dovuto abbandonare il talent è stato Piccolo G, cantautore della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Essendo stato eliminato durante la prima manche, il giovane non ha potuto incontrare per l’ultima volta i suoi coinquilina e, soprattutto, Federica, la sua ragazza.

Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi: «Hanno perso le nostre valigie». Cosa è successo

Michelle Hunziker e il sesso da ex con Eros, la conduttrice chiarisce: «Ha creato tensioni, ma non sono così pirla»

Il saluto

Piccolo, però, ha voluto salutare comunque la fidanzata in una maniera particolare: lasciandole sul letto il suo zainetto, diventato ormai compagno fedele durante il programma. E questo gesto ha sciolto Federica che non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raggiunto commossa gli altri compagni. «Era vuoto? Ora sei costretta a usarlo» ha detto Angelina alla collega, che è scoppiata nuovamente a piangere.

Piccolo G è stato il primo eliminato della seconda puntata del Serale e Federica al rientro in casetta trova una sorpresa 🎒#Amici22 pic.twitter.com/MBwMGCkHuj March 27, 2023

Il premio per Gianmarco

L'altro eliminato dalla puntata è stato il ballerino di hip hop Gianmarco Petrelli. Nonostante ciò, però, l’allievo di Alessandra Celentano ha ricevuto una bellissima sorpresa. Il giovane, infatti, ha vinto una borsa di studio a New York, per studiare tre settimane in una delle accademie più prestigiose di danza moderna, la Joffrey Ballet School. Proprio come la fidanzata Megan, eliminata nella scorsa puntata, Gianmarco potrà volare negli Stati Uniti e stare a contatto con alcuni dei coreografi più conosciuti al mondo. Maria De Filippi, però, ha subito precisato che non è detto che i due possano andare nella Grande Mela nello stesso periodo e la sua risposta è stata: «Vorrà dire che ci andrò due volte».

Per Gianmarco è arrivato il momento di salutare i suoi compagni 💛 #Amici22 pic.twitter.com/ej5AMfj0mo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

Dopo l'annuncio dell'eliminazione di Gianmarco tutti i ragazzi sono scoppiati in lacrime. In particolare Isobel, Ramon, Aaron e Cricca. Proprio con quest'ultimo si è scontrato nel ballottaggio finale. Persino Wax, con cui il ballerino aveva avuto dissapori, è rimasto molto colpito e ha voluto isolarsi in camera per cercare di riprendersi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA