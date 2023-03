Uomini e Donne, anticipazioni: scelta a rischio per Lavinia Mauro, grande assente in studio

Anticipazioni di Uomini e Donne. A un passo dalla scelta, Lavinia Mauro riscontra problemi. A breve, la tronista dovrebbe scegliere, mettendo fine al suo lunghissimo percorso. Ma è in alto mare con i suoi corteggiatori Alessio Corvino (il biondo) e Alessio Campoli (il moro). Sembra che la marchesina non riesca a raggiungere la serenità sperata con nessuno dei due. Dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su Instagram, si evince che nella registrazione di oggi c'è stata un’assenza importante: Alessio Corvino. Nel corso della registrazione di ieri è stato al centro dell’attenzione per via di alcune segnalazioni scottanti. E sembra che si sia infastidito per la scelta di Lavinia di ballare con Alessio Campoli.

Cosa è successo

Ecco che, subito, Corvino ha lasciato lo studio e si è diretto in camerino. Dalle anticipazioni, sembra Lavinia abbia raggiunto il corteggiatore dietro le quinte e non ha trattenuto le lacrime. Mauro si è detta stanca di rincorrerlo. E, di conseguenza, Corvino non ha preso parte alla registrazione di oggi. Lavinia ha ammesso che si aspettava questa assenza, perchè ormai lo consoce. Nonostante questo, non ha potuto nascondere di essere rimasta male quando Maria le ha dato la notizia. La tronista ha sottolineato che prima delle segnalazioni «era comunque in dirittura di arrivo per la scelta».

Cosa succederà?

In studio, Alessio Campoli ha chiesto cosa succederà se non tornerà Corvino, visto che sembrerebbe essere rimasto solo lui alla corte di Lavinia. Quest’ultima avrebbe semplicemente risposto con un «Vediamo». Inoltre, la tronista ha anticipato che non andrà a cercare Corvino, perchè si aspetta che torni e le chieda scusa. Inevitabilmente l’assenza di Alessio ‘il biondo’ ha ulteriormente scombussolato il suo trono. Cosa succederà?

Gli altri troni

La nuova tronista, Nicole Santinelli, ha portato in esterna Carlo e Andrea. Si è trovata bene con entrambi e in studio Cristian pare sia apparso deluso per non essere stato portato in esterna, ma non è intervenuto. Luca Daffrè è uscito in esterna con delle nuove corteggiatrici e una ragazza che già stava conoscendo nel programma. Pare che tutte loro si siano lamentate del fatto che il tronista è «un po’ superficiale e che non fa domande per conoscersi meglio».

