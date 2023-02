Uomini e donne, Gemma stroncata da Maria De Filippi: «Ma ancora devi capirlo?»

Torna al centro dello studio Gemma Galgani che, a Uomini e Donne è ormai un'icona. Ad accendere i fari sulla dama, stavolta sono Claudio, Michela e Gabriella con cui siede in studio. La dama torinese è uscita con il cavaliere, su cui Tina Cipollari ha dato vita a vari show. Infatti, l’opinionista ha detto di essere interessata a Claudio, ma ironicamente. Ma, mentre Gemma continua a discutere con Tina, non si sofferma sul fatto che Claudio vuole chiudere la loro conoscenza appena iniziata.

Gemma chiede a un certo punto a Claudio se ha capito che la Cipollari non fa sul serio quando si dice interessata a lui. Ed ecco che interviene Maria De Filippi che stronca Gemma subito: «Ma tu l’hai capito adesso che lui non vuole più uscire con te invece?». Galgani resta spiazzata di fronte a questa reazione della conduttrice, mentre Tina si lascia andare a una grossa risata: «Lei che si preoccupava che lui non capiva che io non volevo uscire davvero e invece. Se sei nervosa non venire a sfogarti con me. Sono anni che te la prendi con me».

Scherzo o realtà?

Gemma è sempre più convinta che Tina, giocando con Claudio, abbia causato la fine della loro conoscenza. Questa sua considerazione scatena l’ira della Cipollari: «Se un uomo è davvero interessato niente lo ferma. Ci siamo fidanzati? No e allora? Lo capisci che tu non gli piaci? Finisce male oggi! Finché scherziamo, scherziamo. Ma quando tu mi accusi di cose di cui non sono colpevole no. A prescindere da quello che è accaduto ieri cioè niente, cosa ti ha spinto a chiudere con Gemma?».

Gemma che piange per un signor nessuno come se fosse suo marito mi mancava 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #uominiedonne — Maria ma ti rendi conto? (@machemefregaame) February 3, 2023

L'intesa mancata

Claudio risponde di non aver trovato quel feeling che cerca con Galgani, che diventa furiosa, perché crede che il cavaliere avrebbe dovuto dirle ciò che pensava prima: «L’ha detto adesso, lo vengo a sapere ora, non l’ha detto ieri». Non solo, la dama torinese si lascia anche andare a uno sfogo: «Guarda Maria una cosa è certa, essere empatici vuol dire essere felici. Io vado comunque avanti la mia empatia. Tu non metti sentimento nelle cose che fai, già da ieri come ti sei comportato. Avresti potuto farmelo capire ieri no?».

#uominiedonne Maria che silura Gemma! Epica 😂 — Missmoneypenny (@Missmon40779078) February 3, 2023

Intanto, Claudio decide di proseguire le sue conoscenze con Michela e Gabriella. E' ormai noto che da parte di Cipollari non c’è un reale interesse ma che tutto sia nato solo per creare il botta e risposte con De Filippi. E, puntuali, arrivano anche i meme su Twitter che non smettono di regalare sorrisi.

