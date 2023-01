Amici 22, il caso 'noce moscata' non si placa. Maddalena in lacrime, delirio su Twitter: «Vergognatevi tutti»

Fuori la verità. Le tensioni nate dopo il “noce moscata-gate” ad Amici 22 non sembrano placarsi e il gruppo degli “innocenti” è sempre più predominante. A risentire dell’atteggiamento dei compagni, rei dei fatti di Capodanno, questa volta è stata Maddalena. La ballerina, insieme alla collega Megan, è stata improvvisamente convocata in studio dal suo professore Emanuel Lo. Una volta saputa la notizia, l’alunna di ha avuto un crollo per la forte paura di essere eliminata.

A questo punto il divario presente in casetta è stato evidente: la maggior parte dei ragazzi è andata a consolare Megan, lasciando Maddalena da sola. La 18enne è rimasta seduta per minuti, preoccupata, ma nessuno sembra aver fatto caso alla sua agitazione. O quasi. Per lei è arrivato il cantante ‘Piccolo G’ che non è riuscito a tacere davanti all’indifferenza dei suoi compagni: «Qua ognuno pensa a se stesso, si vive molto la competizione e riguardo Maddalena vige la stessa legge. Dopo, dei rapporti d’amicizia veri esistono, ma esiste anche molta finzione, tanti abbracci, baci, voler bene».

I commentio

Il commento del ballerino Ramon, dopo il discorso di ‘Piccolo’, è stato preoccupante: «Io sono un po’ preoccupato per Megan, più che altro». Delle parole che evidenziano una sorta di empatia ‘selettiva’ e che hanno provocato molte critiche sul web. «Ma poi Ramon che dice ‘io più che altro sono preoccupato per megan’ proprio senza tatto e pieno di disinteresse nei confronti di Maddalena che già stava male. Capisco che ognuno ha i propri rapporti e tutto ma questa è stata cattiveria pura» ha scritto un utente. La ballerina è scoppiata a piangere, ricevendo il supporto dei compagni Samu e Federica. Cosa succederà nel daytime di domani ?

L'eco dei social

Impazzano i commenti sui social dove, in molti, si sono lamentati dell’atteggiamento dei concorrenti, notando una certa incoerenza rispetto ai discorsi fatti giorni fa sul voler essere più uniti. «Al di là di quello che succederà a Maddalena dopo il daily di oggi ho capito del perché i suoi compagni l’hanno messa solo al sesto posto in classifica. Lo trovavo scandaloso e ora finalmente ne ho capito il motivo. Vergognatevi tutti quanti» ha scritto un utente su Twitter. Ma non è tutto. Si legge ancora: «Maddalena li distrutta e nessuno se la caga di pezza, eh ma il problema erano Tommy e Waxiello quei criminali che portavano il terrore».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA