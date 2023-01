Amici 22, effusioni fra Cricca e Isobel: nuova coppia? Ma c'è un terzo incomodo

Nuova coppia ad Amici 22? Nel daytime del programma alcuni telespettatori hanno notato un siparietto sospetto tra il cantante Cricca e la ballerina Isobel. Sembra infatti che fra i due si stia creando un rapporto molto più intimo e profondo di una semplice amicizia, una situazione che in realtà i fan della trasmissione già avevano anticipato.

Nelle immagini trasmesse, si vedono Isobel e Cricca, stesi su un divanetto e molto vicini, mentre si fanno coccole come due piccioncini: le immagini sono subito diventate virali.

E' amore?

La complicità è evidente: che possa diventare altro? Quando, nei giorni scorsi, Cricca aveva annunciato di aver lasciato la fidanzata nella settimana in cui era stato “eliminato” dalla scuola erano stati in tanti a prevedere il futuro. Le richieste e le speranze dei fan potrebbero diventare realtà.

@AmiciUfficiale Rinnovo la mia proposto ci piacerebbe vedere un Daytime su Cricca e Isobel #Criccobel! #amici22 — Michele Giorgini (@MicheleGiorgin9) January 25, 2023

I dubbi

Ma a complicare la situazione è la cotta che Isobel avrebbe per il nuovo ballerino Alessio. I fan del programma hanno notato che Isobel è stata folgorata dalla new entry, fissandolo a lungo quando il danzatore si è esibito per la prima volta all’interno della scuola. Dalle immagini trasmesse oggi, ad ogni modo, sembra che la complicità di Isobel con Cricca sia molto forte.

