Sanremo 2023, Alex Britti con LDA nella serata duetti: «È un figlio d'arte, non figlio di papà»

Alex Britti torna a Sanremo nei duetti accompagnando Luca D'Alessio e cantando "Oggi sono io", il brano con cui vinse la gara dei giovani al Festival.

Alex, come va con LDA? Vi trovate in sintonia? «Luca è un ragazzo molto carino, lo stimo artisticamente, è preparato, scrive bene e ha una bella penna - sottolinea Britti - lo conosco da quando stava nel passeggino, essendo io amico di Gigi, è un figlio d'arte ma non un figlio di papà».

Quando rivedremo Britti in gara a Sanremo? «Chissà. Per ora posso dire che a metà aprile uscirà il mio nuovo disco. Sono 5 anni e mezzo, l'età di mio figlio, che non faccio inediti cantati, ho solo fatto esibizioni strumentali».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA