C'è posta per te, ospite speciale di questa sera: Stefano De Martino. È staffetta in tv con Belen

Ospite speciale di questa sera a C'è posta per te: Stefano De Martino. A rivelarlo è lo stesso conduttore Rai che in una stories Instagram pubblica una sua foto mentre fa il suo ingresso nello studio di Canale 5. Stefano e Maria De Filippi sono molto legati, a partire dall'edizione di Amici a cui partecipò come ballerino Stefano. Impossibile dimenticare anche che gli studi del talent sono stati fondamentali per l'incontro fra Stefano e Belen Rodriguez, che da allora non si sono più lasciati. Insomma, non stupisce il fatto che il marito di Belen sia ospite del programma di questa sera. E c'è una sorta di 'staffetta' tra i due in quanto a presenze televisive.

Ormai Stefano e Belen sono tornati insieme e sembra, stavolta, definitivamente. Felici con i loro bambini, Santiago e Luna (nata dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese), i due vivono insieme e ormai non si nascondono più.

L'investimento

New entry nella famiglia De Martino-Rodriguez. Dopo la mega villa a Posillipo, Stefano De Martino ha deciso di acquistare un tram di Napoli: storici e gettonatissimi, le vetture in servizio quasi 100 anni fa sarebbero diventati delle attività redditizie. Tre vetture degli anni '30, infatti, sono state già consegnate a una ditta di Caserta. Non a caso però, l'idea è quella di trasformarle in pizzerie e locali tipici della zona. Il ballerino non si è fatto scappare l'opportunità e adesso ne possiede una.

Cosa ha comprato Stefano

Stefano De Martino, secondo quanto riferito da Fanpage.it che ha appreso e divulgato la notizia, avrebbe dunque acquistato un tram vintage ma il ballerino non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, si tratta precisamente del modello CT139K: probabilmente in futuro il conduttore di Bar Stella, spettacolo di varietà, potrebbe trasformare il tram in un ristorante o in una prestigiosa pizzeria. Tuttavia, non è una novità che il conduttore sia legato alla sua terra e quindi a tutte le bellezze del territorio. «Quattro di questi tram potevano essere riutilizzati, privi del logo ANM, e sono disponibili alla vendita al prezzo base di 3.780 euro ciascuno», ha riportato il sito NapoliLike.it, svelando l'ipotetica cifra spesa dal conduttore.

