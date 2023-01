Amici 22, anticipazioni: due eliminazioni (importanti) tra i ballerini. Chi sono

Anticipazioni ad Amici 22. Domenica 29 gennaio alle 14:20 andrà in onda una nuova puntata del talent e spuntano già degli spoiler dalla pagina Super Guida Tv. Ci saranno due eliminazioni importanti: il ballerino Samuel e Vanessa. Sembra che il primo sia stato sostituito su decisione di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio. Ma per Samuel c'è una sorpresa: la maestra Celentano ha deciso che potrà andare a lavorare all' Accademia Nazionale di Monaco di Baviera.

La triste sorte di Vanessa, invece, è stata voluta da Emanuel Lo. Non sono mancate le polemiche fra Todaro e la Celentano per un compito assegnato dall’ex professionista di Ballando con le stelle a Gianmarco. Dalle indiscrezioni emerge che la gara di ballo sarà vinta dalla new entry Paky, davanti a Samu. A proposito di quest’ultimo, in particolare, sono emersi dettagli riguardanti la sua tanto attesa sfida che, anche stavolta, non avrà un esito vero e proprio: sembra che lo scontro sia saltato per assenza dello sfidante.

La gara di canto

I giudici della gara di canto, invece, sono stati Rocco Hunt, e gli ex docenti Anna Pettinelli e Alex Britti: a vincerla è stato Piccolo G ma Rudy Zerbi ha preferito per ora non dargli la maglia del serale. Zerbi, inoltre, ha deciso di mandare in sfida Federica, che ha però vinto ed è così rimasta nella scuola. A vincere la sfida dell'allievo che potrà registrare il suo videoclip è stato Wax, che potrà così pubblicare la clip di Ballerine e guantoni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 21:15

