Amici 22, il caso "noce moscata" fa ancora scalpore: la strofa sospetta di Piccolo G

Coincidenza o volontà? In una strofa di Piccolo G sounta una frase sulla noce moscata. E le polemiche ad Amici 22 non finiscono mai. Non è chiaro se l’allievo di Rudy Zerbi avesse intenzione di lanciare delle frecciate. La strofa di Piccolo G recita: «Non vado a festine o festoni; Pieni di ragazzoni che compion le peggio azioni; Con le peggior canzoni, le peggio tradizioni; Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni». Le sue parole in realtà possono essere lette in più modi e sui social c'è chi ha pensato ad un vero dissing verso i colpevoli del Capodanno gate: cioè una frase usata per prendere in giro, insultare o criticare qualcuno o qualcosa. Dei sei che si sono resi protagonisti di quella nottata (Samu, Maddalena, Valeria, NDG, Tommy Dali e Wax), due sono stati eliminati: Valeria ha perso la sfida con Cricca mentre Tommy Dali è stato eliminato da Rudy.

I restanti quattro, invece, hanno vinto la sfida e sono seduti ancora dietro ai banchi della classe. Samu è ancora in bilico, perché Alessandra Celentano ha dato un banco allo sfidante Paky e quindi, per restare in squadra, dovrà affrontare una nuova sfida e vincerla.

Piccolo che fa il dissing alla classe per il noce moscata gateeee #amici22 — Angie (@crimsongie) January 22, 2023

Le indiscrezioni

Nonostante Maria De Filippi abbia archiviato il tanto chiacchierato caso, Dagospia ha confermato la teoria del Web: gli allievi hanno usato la noce moscata in modo improprio. Sul web si era mormorato, inoltre, che dopo il fattaccio alcuni si fossero sentiti male. Che tra l’altro è una conseguenza dell’abuso di noce moscata, che ha effetti allucinogeni. Alla luce di tutto questo le parole di Piccolo G su Fuori dal Tunnel di oggi sembrano un chiaro riferimento a quanto è accaduto in casetta.

"non partecipo a festini"

il capodanno gate ancora nella mente di tutti, littleg un genio incompreso #amici22 pic.twitter.com/8HgMfNZOPF — daniela (@adiratissima) January 22, 2023

I riferimenti

Quando ha pronunciato la parola “contrazioni”, Piccolo G si è piegato come avesse mal di pancia. Ciò che magari è successo ai sei di Capodanno, o ad alcuni di loro. Su Twitter qualcuno ha fatto notare le frecciatine di Piccolo G sulla noce moscata, la ciliegina sulla torta a un’esibizione comunque molto apprezzata dal pubblico. Piccolo G avrà voluto davvero colpire i suoi compagni?

