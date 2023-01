Amici 22, ancora "noce moscata" gate: Samuele Segreto eliminato? «Devo esplodere»

E' ancora mistero sul giallo di Capodanno che da settimane colora lo show di Amici 22, con Samuele Segreto che si palesa in una profonda crisi, dopo essere stato sottoposto alla sospensione dalle lezioni di danza, perché tra i sei responsabili del caso. Che anche lui sia quindi a rischio eliminazione? La sua crisi personale e artistica è emersa durante il daytime di Amici 22, in onda oggi, 20 gennaio, ed é il preparatore in sala-prove a rivelarla, al confronto con il giovane: «Vedo dispendio di energia… Mi manca il Samu che balla».

Come gli altri allievi incriminati, tra cui Valeria Mancini e Tommy Dali sono stati eliminati durante le sfide per il provvedimento disciplinare, anche Samuele Segreto ha parzialmente scontato la responsabilità del “fatto grave” censurato in tv con la sospensione, e ora attende l’esito della sfida. E, nel complesso, la triste vicenda nota come "noce moscata“, sembra aver segnato non solo la persona ma anche l’artista.

Le parole di Samuele

«Mi sento che devo esplodere per forza - dichiara infatti Samuele - sennò me ne vado a casa… stamane ero giù, sottotono, per paura e cose che mi passavano per la testa. Però é inutile». Insomma, sembra proprio che Samuele sia intenzionato a concentrare le energie e il tempo per il superamento delle prove che lo attendono. Tra l’altro attende il verdetto della sfida disposta per lui contro lo sfidante esterno Paky, come provvedimento disciplinare in seguito al Capodanno. Cosa succederà?

