Amici, anticipazioni: Maria mette uno stop sul Capodanno gate: ecco cosa ha detto

Anticipazioni sulla prossima puntata, domenica 5 febbraio, di Amici 22. A lanciare gli scoop è stata la pagina Amici News, svelando ai fan del programma tutto quello che è successo e che dovrebbe andare in onda. Sembra che Maria De Filippi abbia deciso di mettere uno stop sulla delicata questione di Capodanno, spiegando a Wax che se nei giorni scorsi l’ha trattato male l’ha fatto soltanto «per il suo bene». La conduttrice avrebbe detto al concorrente di non colpevolizzarsi troppo, anche perché non è stato l’unico e, quindi, non si dovrebbe portare troppo peso sulle spalle.

Wax, inoltre, è stato invitato dal cantante Bresh, ospite in studio, a vedersi fuori dalla scuola, visto che i due hanno un produttore in comune.

Canto e ballo

Dopo aver atteso più di due settimane, Samu è finalmente riuscito a confermare il suo posto nella scuola, battendo il ballerino sfidante (Mattia Fasan) entrato in gioco per mettere in pericolo il suo banco. Per quanto riguarda il ballo, sembra che a giudicare le sfide fra i concorrenti sarà Rossella Brescia: la showgirl ha deciso di assegnare la vittoria a Maddalena, mentre all'ultimo posto nella classifica con i suoi voti è stata Megan. Sul canto, invece, a giudicare i ragazzi sarà Francesco Sarcina, Baby K e Peppe Vessicchio: a vincere è stato Niveo, mentre l’ultimo in classifica è risultato essere Wax.

Ancora news

Le talpe di Amici News hanno rivelato che in studio non ci saranno Aaron e Mattia, assenti dalla registrazione (senza un preciso motivo). Ma, oltre che all’ennesimo scontro fra Todaro e Celentano, ci sono stati anche pettegolezzi. Angelina ha infatti infranto i sogni di Wax e Samu, confermando di essere fidanzata. Le talpe di Amici News, inoltre, hanno confermato di aver notato una vicinanza sospetta fra Cricca e Isobel.

