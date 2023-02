Ilary Blasi, il curioso gioco a Bologna con la piccola Isabel: «Se venite qui fatelo»

Una capatina a Bologna. Ilary Blasi continua a viaggiare e, stavolta, con lei c'è la piccola Isabel. Ma, oltre a loro, ci sarà anche Bastian, la nuova fiamma di Ilary? Sembra proprio di sì, dato che nelle stories c'è qualcuno che filma la conduttrice Mediaset e la figlia. «Se venite qui fate questo gioco» scrive Ilary in una story Instagram in cui mostra la figlia contro un muro e lei, dall'altra parte che urla "Bologna". Di che si tratterà? Mistero, fatto sta che l'ex signora Totti è scoppiata in una risata che ha divertito i followers.

Leggi anche > Isola dei Famosi, tra i concorrenti anche un ex calciatore: ecco di chi si tratta

A svelare dove si trova è stata proprio Ilary pubblicando una story di Piazza Maggiore a Bologna e, successivamente, uno scatto tenerissimo di lei e della piccola Isabel che sorride spensierata con i suoi palloncini in mano. Di Bastian nemmeno l'ombra. Eppure, pochi giorni fa, la stessa conduttrice ha pubblicato per la prima volta una foto di gruppo in cui compare anche la nuova fiamma.

Tutto vero

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller la relazione procede a gonfie vele. Dopo il Capodanno trascorso a Bangkok e la recente fuga romantica a Parigi, la coppia adesso sta trascorrendo un weekend sulla neve in compagnia della famiglia di Ilary. Sempre attiva sui social network, la Blasi ha condiviso alcuni momenti della vacanza senza mai inquadrare il suo Bastian. A farlo per lei, tuttavia, ci ha pensato uno dei componenti dell'allegra compagnia. Nella foto pubblicata sui social, l'imprenditore tedesco appare spensierato e...assetato, mentre stringe tra le mani una pinta e brinda alla breve vacanza. La foto ha scatenato il gossip e ormai è ufficiale: Nessun Mark Caltagirone 2.0, Bastian Muller esiste davvero.

Ufficiale

La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha fatto il grande passo e ha deciso di presentare il suo nuovo fidanzato alla famiglia rendendo così la relazione ufficiale. Ilary si sta godendo il relax prima scattando uno shooting con pose sensuali tra la neve e poi godendosi una cioccolata calda tutta al femminile, in compagnia delle altre lady. Nel frattempo, i compagni delle rispettive donne si godono un boccale di birra tra il freddo della località innevata con una vista mozzafiato. Ilary Blasi e Bastian avevano già fatto outing sui social. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, durante la fuga romantica a Parigi, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un'immagine sexy che riprendeva una mano poggiarsi sulle sue gambe. Così, Ilary era uscita finalmente allo scoperto, al di là dei paparazzi, confermando ufficialmente la sua storia d'amore con l'imprenditore tedesco.

Ilary ha voluto nascondere questa volta la presenza di Bastian dalle sue storie, inducendo i follower a pensare che la vacanza fosse solo tra donne. Ma i più esperti, hanno ritrovato l'imprenditore tedesco tra le storie pubblicate sui social dai presenti durante il weekend.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA