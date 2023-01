Uomini e donne, Natalia Paragoni incinta: l'annuncio con Andrea Zelletta sorprende tutti

Cicogna per Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, uscita dal programma col tronista Andrea Zelletta, aspetta il primo figlio. Sono trascorsi ormai 4 anni. Andrea e Natalia sono pronti a formare la loro famiglia, insieme ai loro due cagnolini, e per annunciarlo hanno aspettato un evento importante: il compleanno di Natalia. Infatti, nelle stories Instagram, Natalia per festeggiare ha organizzato un party con gli amici più stretti e, prendendosi un momento di attenzione, con voce rotta dalla commozione ha detto insieme ad Andrea: «Siamo incinti».

Se prima era solo un vociare social il fatto che lei potesse essere incinta, ora è lei stessa a confermare anche attraverso un post Instagram: «Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura».

Nei mesi scorsi sono circolate varie indiscrezioni sulla dolce attesa della Paragoni. I gossip si sono fatti sempre più accesi in queste settimane e, in quanto è solita parlare spesso con i suoi fan, per Natalia non è stato semplice mantenere questo importante segreto. Nel post, si vedono i due ex protagonisti del Trono Classico in camicia bianca e Natalia ha la pancia scoperta che mostra il gonfiore dei primi mesi.

