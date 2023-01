Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa contro Gloria e Riccardo: cosa succede?

Sentenza fatta. Maria De Filippi rompe il silenzio e si espone a Uomini e Donne sulla conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Scintille nel trono over dove la conduttrice si scaglia prima contro la dama, accusandola di aver mancato di rispetto a Umberto, e dopo contro il cavaliere tarantino. La registrazione risale a prima di Capodanno, questo è importante per chiarire la situazione in corso. Dopo che Riccardo e Gloria avevano chiuso la loro conoscenza, lei stava conoscendo Umberto. Oggi, però, Nicoletti racconta di aver ceduto all’invito a cena del Guarnieri e di aver così salutato l’altro cavaliere. Si scusa con Umberto e ammette di aver trovato un Riccardo diverso. Descrivendo la serata come romantica, Maria stuzzica Riccardo: «Vai a trascorrere il Capodanno dove lo fa Ida?». «Non so dove lo festeggerà» afferma imbarazzato il cavaliere.

«Penso a Miami» risponde la conduttrice. In effetti, Ida Platano è a Miami insieme al nuovo compagno Alessandro Vicinanza. «Miami mi sembra difficile» ironizza Riccardo. A questo punto, Gianni Sperti fa presente che si aspetta di vedere nella prossima registrazione i due raccontare di una litigata. In puntata l'opinionista Tina Cipollari era assente, ma non è stato specificato il motivo. Ma nulla di grave, visto che Maria e Gianni Sperti hanno ironizzato sulla sua assenza.

La sfuriata di Maria

E qui Maria continua a parlare con Riccardo: «Quando ti dico non portarla a Taranto, voglio dire di non fare una cosa così importante, coinvolgendo la famiglia. Non voglio essere come Cristina, ma lo sto diventando. Più volte Riccardo ha detto che non è innamorato. Non è che ha promesso castelli. Come? Dovevi uscire con una persona e hai disdetto. Questo ragazzo è stato preso e usato per far arrabbiare Riccardo! Questo è quello che penso. Non eri coinvolta, hai visto che la reazione di Riccardo e hai continuato. L’hai fatto di cuore? Ma esiste il rispetto per le persone. Riccardo si muove perché lui». Maria non risparmia neanche Gloria e riporta il pensiero espresso, nelle settimane precedenti, da Cristina: «Evitiamoci tra 15 giorni che vieni qua e dici che lui non prova niente. Non dirò ‘povera Gloria’, perché hai tutti gli elementi. Non sei una bimba di 13 anni da portare mano per la mano. Mi dispiace che non c’è Tina, ma io in questo momento do assolutamente ragione a Cristina».

La storia si ripete

Da tempo, ormai, il pubblico è stanco di assistere a questo continuo tira e molla. Gloria è consapevole che Riccardo non provi dei sentimenti nei suoi confronti, ma non si arrende e continua a cedere. A quanto pare, anche Maria è stanca di questa situazione. Inoltre, da parte di Guarnieri non c’è chiarezza. Ed ecco che Maria si scaglia contro di lui. «Io non penso che tu sbaglierai se non ti innamori di Gloria. Semplicemente io ora i presupposti che Riccardo si innamori non lo vedo. C’è un sentimento nuovo? Sì, si chiama possesso. Te lo sei sentito dire in questi anni? Forse un fondo di verità c’è. Con Ida stavi attento a quello che risultava in trasmissione. Hai passato tutto il tempo a dire che con Gloria fuori state bene, non è che sono scema io. Quando il fuori non corrisponde a quello che si dice qua dentro c’è qualcosa di strano. Perché sbagli? Perché si vede Riccardo, si vede!».

II confronto

La conduttrice, però, vuole andare fino in fondo e chiede ai due di sedere al centro studio. Qui Gloria ammette che uscirebbe fuori dal programma per conoscerlo. Ma Riccardo si rifiuta. «Non capisco perché questo discorso non l’hai fatto ieri sera. L’abbiamo affrontato ieri il discorso. Oggi non me la sento, non è paragonabile alle esperienze passate. Ci dovrebbe essere amore giusto? Direi di sì solo per tenerla contenta o per tenere contenti tutti».

E qui hanno voltato pagina: come proseguirà questa storia?

