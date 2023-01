Emma Marrone stupisce tutti in palestra: ecco cosa fa

«I'm survivor» canta nella mente Emma Marrone mentre si allena. La cantante salentina si mostra spesso ai follower come una persona forte e temeraria. Ma, quando si parla di allenamenti, spesso cede il passo alla pigrizia, come lei stessa fa intendere in una story Instagram di qualche ora fa in cui mostra gli attrezzi in palestra e scrive ironicamente: «Emma, ti devi allenare». Ma, dopo poco tempo, pubblica una story stupendo tutti.

Capriola e verticale per Emma che, col suo personal trainer, si allena incessantemente sulle note di Survivor, "Sopravvissuto", delle Destiny's child. Fatica e costanza per rimettersi in forma: Emma si conferma una guerriera.

Il sorriso

Emma Marrone finisce il 2022 con un carico di simpatia. La cantante salentina è pronta per accogliere il nuovo anno e lo fa con ironia, ripartendo dalla musica. Nella notte che apre le porte al 2023, si esibirà in concerto a Olbia, in Sardegna, e intervistata da un'emittente locale scherza sui buoni propositi che la attendono. La città sarda, infatti, sembra portare bene ai cantanti e che porta la salentina a sperare in un 2023 ricco in tutti i sensi. A lei, infatti, la celebrità non manca di certo e così per l'anno che verrà spera di poter sbancare al Superenalotto.

