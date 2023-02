Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici pronunciate durante il Gf game night

Nella casa del Gf vip è andato in scena il "Gf game night" dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, non sono passate inosservate le frasi pronunciate da Antonella contro quella che la ragazza vede ormai come un'acerrima nemica.

Antonella contro Oriana

Antonella ha infatti pronunciato frasi poco carine nei confronti di Oriana: «Nemmeno con i tacchi è alta quanto me», «Anche se io sono in ginocchio sono più alta», «Forse per la prima volta è più alta di me, perché io sto in ginocchio». Sui social i telespettatori hanno criticato il comportamento della concorrente napoletana.

I commenti degli utenti Twitter

Su Twitter gli utenti si schierano in difesa della modella venezuelana: «Oriana è una santa, al suo posto non l'avrei tollerata», «Io una querela la farei! Altroché...», «Miss sensibilità con menzione speciale al rispetto e all'altruismo». Anche se c'è anche chi ha pensato di difendere Antonella, scrivendo: «Oriana ha detto molto di peggio e non lo riportate».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 16:37

