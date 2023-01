Gf Vip, Antonino Spinalbese nomina Belen per errore: «Oddio ho sbagliato». Cos'è successo (e ora rischia)

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre della loro bambina Luna Marì, è ormai da mesi concorrente del Grande Fratello Vip. L'hairstylist però pare abbia avuto un chiaro avvertimento dalla ex (non proprio rispettato al 100%), di non fare parola sua e della bambina all'interno della casa, minacciandolo persino di provvedimenti legali.

Lo spettro della ex

Antonino si sta raccontando quindi cercando di fare slalom si parole per raccontare la sua vita, visto che, nel bene e nel male, Belen ne rappresenta una parte importante, considerando che è la madre di sua figlia. Di fatto però il suo nome non è mai venuto fuori, si è spesso intuito, è stata appellata come "ex", ma non è stata fatta parola. Allo stesso tempo Spinalbese ha minacciato di denuncia chi invece ha tirato fuori la Rodriguez, principalmente per vendette trasversali nei suoi confronti (Oriana).

Dopo tanta attenzione però si sarebbe tradito. Ieri notte il gieffino mentre stava parlando con Giaele De Donà l’ha scambiata per la sua ex compagna. Spinalbese durante un appello a Brad ha detto: «Quando usciamo da qui io voglio diventare amico di Brad. Vi giuro voglio davvero conoscerlo. parlo con Brad direttamente adesso. Quando fai queste cene io vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. Io e Andrea vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen… oops. Oddio, no non ho detto nulla, ho sbagliato. Mi è scappato, mi è uscito». Giaele non ha sentito il lapsus dell’amico: «Cos’hai detto, non ho capito. Cos’hai detto?». Lui però si è rifiutato di rispondere e se n’è andato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 14:40

