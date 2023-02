Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Antonella Fiordelisi sola contro tutti nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer sta passando un momento delicato all'interno del reality, dopo aver chiuso la sua storia turbolenta con Edoardo Donnamaria si trova ora a dover fronteggiare altri concorrenti con cui non c'è mai stata particolare simpatia. Nel corso della scorsa notte la Fiordelisi ha litigato con diverse persone, fino a quando non ha abbandonato la conversazione cambiando stanza.

La miccia

Tutto è iniziato quando Antonella ha tirato in ballo il suo confessionale sull’accusa a Edoardo Donnamaria di metterle le mani addosso. Alberto De Pisis ed EdoardoTavassi l’hanno subito fermata, perché durante la puntata di lunedì Antonella stessa aveva ritrattato. A quel punto è nata una discussione: «Se voi volete cercare di fare in tutti i modi per farmi passare per quello che non sono perché vi fa comodo e perché state giocando… Dite le cose apposta. Un pochino di vergogna». Poi la Fiordelisi si è infuriata con Tavassi che continuava a darle contro: «Ma come ti permetti, ma come ti permetti?!». Edoardo non si è scomposto e ha replicato: «Non ci provare proprio. Hai messo il reality al primo posto e Edoardo all’ultimo. Strumentalizzare Edoardo per una cosa del genere e ancora parla». Antonella a quel punto è fuggita in salotto.

Le accuse

Intanto però ha continuato a gridare mentre Edoardo e Nicole Murgia le hanno fatto notare la sua incoerenza tra quanto affermato nella casa e quello che poi ha detto nel corso della puntata di lunedì davanti alla proposta di Signorini di riprendere i video delle sue accuse. Antonella ha continuato imperterrita a negare con Donnamaria: «Mi mettono in bocca cose non vere queste persone qui bellissime che hai affianco». Edoardo l’ha fermata: «Lo hai detto tu ieri in puntata». Così poi la Fiordelisi si è rivolta contro la Murgia: «Vergognati anche tu, hai più di 30 anni e vergognati. Lo hai sentito perché ti piace dire così e mettermi in cattiva luce, vi piace fare questa cosa. Io so che godi, parli sempre di me smettila. Parla dei tuoi figli, non parlare di me». Diversi concorrenti hanno provato a sedare la lite, ma Antonella è stato un fiume in piena: «Ieri in gruppo tutti che applaudivano, è bello applaudire così? Ma come ti permetti? Ma chi sei? Mi state prendendo in un momento di debolezza e lo fate apposta. Siete delle brutte persone fatevelo dire. Sei anche tu una brutta persona, tutti quanti a farmi passare per quella che non sono, tutti in gruppo. Parla della tua vita, imita le persone. Non mi dare fastidio, ma come vi permettete»

A quel punto anche la Murgia ha sbottato con Antonella: «È uscito un discorso e abbiamo commentato. È il Grande Fratello, sennò vai a casa tua. Ho commentato una cosa che dici che è falsa, ma io ho sentito con le mie orecchie. Ti fa più onore dire di aver sbagliato e che te ne penti». A quel punto Antonella si è scagliata contro Alberto, e Giaele, definendola un'ameba, e infine contro Micol. Nel mentre Donnamaria e Spinalbese hanno provato a farla ragionare e a farla riflettere sul fatto che quelle parole erano state pronunciate proprio da lei, ma non ne ha voluto sapere. Sul finire la Fiordelisi ha discusso anche con Milena Miconi, dicendo frasi come «Voi siete lo specchio della società. Fiera di non essere come voi». La Miconi l’ha invitata a confrontarsi con la persona che ha davanti anziché mettere in ballo sempre gli altri, ma a questo non c'è stata replica.

