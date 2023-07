Temptation Island, Perla e Mirko stanno ancora insieme? Emerge un dettaglio inaspettato dai social

Questa sera sarà trasmessa la quinta puntata di Temptation Island, e tra le coppie ancora coinvolte nel gioco, emerge un particolare interesse per una di loro: Perla e Mirko. Rispettivamente di 25 e 26 anni, hanno condiviso cinque anni di relazione ed hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché Perla sentiva che la loro storia stesse perdendo smalto.

Mirko e Perla stanno ancora insieme?

Sebbene all'inizio non abbiano catturato l'attenzione del pubblico, ora il focus si è spostato su di loro, creando una nuova curiosità verso il loro percorso all'interno del programma.

Il dettaglio social

Sui social, scovato da Novella 2000, è emerso un video pubblicato qualche anno fa in cui la coppia si esibisce in un balletto. Nulla tra loro sembra far pensare a una crisi, ma - secondo quanto raccontato da Mirko e Perla - i problemi sarebbero sorti nell'ultimo anno.

