Vasco Rossi canta Romagna mia al concerto a Rimini: «Gente che non molla mai, siete fantastici, ce la farete». E i fan si commuovono

Vasco Rossi sta per ricominciare il tour, ma intanto ieri sera ha scaldato i suoi fan con la prova aperta di "Vasco Rossi Live", dove per quasi 3 ore il cantante non si è risparmiato. Il rocker aveva promesso ai suoi numerosissimi fan che li avrebbe fatti divertire, e che avrebbe «portato un po' di gioia a Rimini e alla Romagna». Così è stato.

Il concerto è iniziato alle 21, sui maxi schermi sono state mandate in onda le immagini dell’alluvione, e poi la sorpresa. Andiamo a vedere la sorpresa del rocker per i suoi fan allo stadio di Rimini, il Romeo Neri.

Vasco Rossi e la sorpresa per gli alluvionati

Vasco Rossi ha inziato ad cantare sulle note di "Romagna Mia", diventata ormai l'inno degli angeli del fango. Il "Blasco" ha voluto omaggiare una terra che gli ha sempre dato tanto amore e dare forza alla sua gente: «Questo è il mio omaggio a questa terra ferita, ma straordinaria, fatta di gente fiera e orgogliosa, che non molla mai. Siete fantastici, ce la farete».

Il cantate aveva già fatto una cospicua donazione per gli alluvionati, ma questo gesto ha lasciato senza parole i fan che sono andati in delirio.

