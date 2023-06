Orietta Berti compie 80 anni ma la festa è rimandata: «Anche per gli 81 anni andrà bene, è solo una cifra». Il nobile motivo

di Redazione web

Orietta Berti compie 80 anni. Un cifra tonda, come la definisce lei, ma che non rappresenta un vincolo per la sua carriera che prosegue a gonfie vele. Si è reinventata tante volte e ogni volta sempre meglio. La cantante di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, oggi, con l'esuberanza che la rappresenta, raggiunte una tappa importante della sua vita. Ma la festa è rimandata: ecco perché.

Festa rimandata per l'Emilia Romagna

Orietta Berti per i suoi 80 anni non ha intenzione di festeggiare. Nessun problema per la cifra: si tratta di un gesto di rispetto e solidarietà nei confronti della sua regione d'origine, oggi distrutta dall'alluvione.

«Ma sì, anche per gli 81 anni andrà bene, è solo una cifra», spiega a VanityFair, la sua scelta in segno di rispetto per gli alluvionati. Durante l'intervista la cantante si è lasciata andare ai ricordi: dalla stima che prova per Mina, all'affetto per Iva Zanicchi e Ornella Vanoni.

Orietta Berti e il suo processo di innovazione

La sua carriera, tutta in ascesa, oggi la vede impegnata con un processo di innovazione.

«Ho fatto un bel video con Nicolò Cerioni e Leandro Emede, i Sugarkane, che mi hanno dato l'idea di coinvolgere Casa Arcobaleno di Milano, dove vengono accolti tutti i ragazzi cacciati dalle loro famiglie d'origine perché omosessuali - racconta Orietta Berti - Ma come fa una madre a mandare via di casa un figlio semplicemente perché ama un'altra persona? Ma che male c'è? Che cosa c'è di sbagliato? Siamo nati tutti per amare, non per odiare. Sono orgogliosa di questa canzone, è importante far sapere a tutti ragazzi che esistono queste case di accoglienza, dove possono trovare amore e amicizia, ma anche imparare un lavoro».

Moderna, attivissima e divertita ancora dal suo lavoro: Orietta Berti compie gli 80 anni in totale serenità con se stessa e con la sua vita, sotto i riflettori e non.

