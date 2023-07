Valentina Ferragni a Portofino "incontra" l'ex Luca Vezil. I fan sperano: «Ritorno di fiamma?». Che cosa succede

di Redazione web

Valentina Ferragni si sta godendo le vacanze estive in giro per l'Europa, dalla Sardegna a Parigi, per poi volare a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato della sorella Francesca Ferragni. Un'estate movimentata che l'avrebbe vista in compagnia di un ragazzo, Matteo Napoletano, ma ultimamente qualcosa sarebbe cambiato facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma con il suo ex, Luca Vezil.

Dal canto suo, l'ex della più piccola tra le sorelle Ferragni, ha da poco annunciato la sua relazione con la ex Miss Universo Italia, Virginia Stablum, e i due hanno trascorso insieme una romantica fuga d'amore a Ibiza. Ma allora cosa sta succedendo? Andiamolo a scoprire insieme.

Valentina e Luca, ritorno di fiamma?

Valentina Ferragni è volata a Portofino per trascorrere qualche giorno di vacanza in una regione che conosce molto bene. Il suo ex fidanzato, Luca Vezil, con il quale è stata per quasi 10 anni, è originario di Genova. Proprio Luca ha mostrato ai suoi follower su Instagram di trovarsi, anche lui, nello stesso momento a Portofino e i fan hanno subito ipotizzato potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due, soprattutto dopo un dettaglio notato dai fan nella storia sospetta di Valentina.

Cosa succede davvero

La speranza è durata ben poco perché Luca ha condiviso alcune storie della fidanzata Virginia Stablum, in sua compagnia, mentre passeggiano per le vie di Portofino, insieme ai genitori dell'ex Miss Universo Italia. Valentina Ferragni, dal canto suo dovrebbe trovarsi lì in compagnia del nuovo fidanzato, il modello Matteo Napoletano.

I due sembrano essere riusciti a voltare pagina dopo l'addio che li ha fatti soffrire molto, ma adesso sono entrambi feici con i nuovi partner e Luca ha già fatto le presentazioni in famiglia.

