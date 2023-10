Francesco Totti, blitz (a sorpresa) a Napoli: «Non rompermi il telefono, sennò lo devo ricomprare». Ecco chi ha incontrato

di Redazione web

Blitz a Napoli per Francesco Totti. E dopo Antonio Cassano, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, un altro personaggio famoso come l'ex numero 10 della Roma Francesco Totti è andato al negozio di New Martina a Napoli, per... "Martinizzare" il suo telefono.

Chi è New Matina

Carmen Fiorito, conosciuta sui social come New Martina è una ragazza napoletana, che grazie al suo account Tik Tok, è diventata la regina delle cover per i cellulari.

I suoi video dove applica le cover ai telefonini hanno raggiunto numeri pazzeschi, tanto da rendere New Martina un vero e proprio business con uno shop online dedicato alle decorazini per Iphone e Android.

Totti a Napoli per la cover del cellulare

Due giorni fa, ha pubblicato un video dove il Capitano in persona, è andato a farle visita al negozio per applicare una nuova pellicola al suo Iphone. Nel reel i due chiacchierano amichevolmente, ovviamente non è potuta mancare una simpatica battuta dell' ex calciatore, che si è rivolto a New Martina dicendo «non mi rompere il telefono, sennò lo devo ricomprare», scherzando sul fatto che il proprio i phone fosse di un modello molto vecchio rispetto ai nuovi.

Ed è stato proprio questo il dettaglio che ha sorpreso il pubblico, che una persona di quel calibo non avesse un telefono al'ultimo grido. Non sono mancati infatti i commenti e gli elogi a Totti, alla sua simpatia e l'umiltà che lo contraddistnguono.

