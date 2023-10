Ilary Blasi, rieccola dopo la pausa social: trasferta a Trani con l'agente. Ma il fidanzato dov'è?

di Redazione web

Ilary Blasi, la showgirl italiana e conduttrice della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, è stata in questo periodo al centro del gossip per la crisi e la separazione con Francesco Totti. Tra i due è nato un vero e proprio litigio per la spartizione dei beni, documentato anche sui social. Il calciatore è stato inoltre al centro delle critiche da parte dei fan che lo hanno attaccato per la sua nuova relazione con Noemi Bocchi.

Manila Nazzaro, la super festa di compleanno del fidanzato Stefano Oradei: tutti gli invitati vip

Giacomo Urtis, bacio con il fidanzato. La battuta sulla dieta: «Ecco di cosa sono golosa»

@ilaryblasi Instagram

Ilary a Trani

Recentemente anche Ilary ha reso pubblica la sua nuova relazione con Bastian Muller, imprenditore tedesco, con cui aveva partecipato anche all' Oktoberfest, non esente da critihce. Oggi la showgirl, dopo un silenzio sui social, ha postato delle 'storie' su Instagram panorami provenienti direttamente da Trani.

Assieme a Ilary non sembra però esserci la sua nuova fiamma. La conduttrice sarebbe andata nella città con la sua manager, Graziella Lopedota, già associata a tanti volti dello spettacolo, non solo a Ilary Blasi, ma anche a Michelle Hunziker e ad Aurora Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA