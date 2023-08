Tommaso Zorzi: «Questo è l'inizio di una lunga storia d'amore con...»

di Redazione Web

Momenti di relax e tranquillità per Tommaso Zorzi. L'ex vincitore del GfVip è partito senza il fidanzato Andrea Incontri e si sta godendo un po' di sole, mare e lunghe passeggiate in spiaggia. E proprio nelle ultime ore, Tommaso Zorzi ha pubblicato una serie di video nelle sue Instagram stories dove aggiorna i suoi fan su come sta andando la sua vacanza a Stromboli. Improvvisamente però, l'ex gieffino parla di "una lunga storia d'amore". Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Io non posso esprimere il benessere che sto provando in questo momento - ha raccontato Tommaso Zorzi nelle sue Instagram stories -.

Tommaso Zorzi nei giorni scorsi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories e ha lanciato una frecciatina al suo presunto fidanzato (Andrea Incontri). «Ho fatto il biglietto di andata per Stromboli - ha sottolineato Tommaso Zorzi -. Non so quando tornerò sicuramente starò qui fino al 20 agosto, ma qualcosa mi dice che resterò anche di più. In tutto questo perchè i miei amici arrivano il 4 e ne approfitto per stare per i ca**i miei. Cosa devo fare».

