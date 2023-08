Sposa in lacrime: «Ho fatto il botox prima del matrimonio e ora il mio sorriso è rovinato»

di Redazione web

Il giorno del proprio matrimonio tutto deve essere perfettamente perfetto: dal dettaglio dei fiori in chiesa, alla disposizione dei tovaglioli sui tavoli nella sala di ricevimento, passando per gli abiti delle damigelle. Tutto perfetto e in ordine per il giorno più importante della sposa. Purtroppo qualcosa è andato storto per questa futura sposa che non ha potuto fare assolutamente nulla per rimediare al danno arrecatole dal suo chirurgo di fiducia. Cosa sarà successo alla sposa? Andiamolo a scoprire.

La sposa e il botox prima delle nozze

Lauren Gambler è una giovane sposa in procinto di realizzare uno dei suoi sogni più grandi che sin da piccola custodisce nel cuore: sposare l'uomo della sua vita e avere una cerimonia perfetta. Gli errori non erano contemplati e la povera Lauren aveva pensato proprio a tutto, sia per il restyling della chiesa e della sala da ricevimento, che al proprio restyling.

In occasione del suo matrimonio, infatti, la giovane aveva deciso di sottoporsi a delle iniezioni di botox per migliorare il suo viso: una puntura sul mento e una sul labbro posteriore. Purtroppo, però, il risultato non è neanche lontanamente vicino a quello sperato e la ragazza ha voluto documentare la disavventura su TikTok, dove il video ha raggiunto in pochissimo tempo quasi 1 milione di visualizzazioni.

Lauren si è ritrovata con il mento e il labbro completamente paralizzati, il giorno prima del suo matrimonio. La ragazza mostra nel video come non riesce a muovere la parte posteriore del viso e il suo sorriso è completamente rovinato.

