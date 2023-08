«A 41 anni ho sposato il figlio 16enne della mia migliore amica: lei è felice, ed è tutto legale»

di Redazione web

Lei ha 41 anni, suo marito solo 16 e il loro matrimonio non solo è legale, ma è anche stato incoraggiato dalla madre dello sposo, che ha fatto conoscere al figlio la sua futura moglie. La donna è però stata anche accusata di aver combinato le nozze per puro interesse, poiché la migliore amica, e ora anche nuora, è tra le donne più ricche della sua città ed è titolare di una catena di negozi in cui ora ha trovato lavoro anche il figlio.

Mamma prende un integratore naturale tutte le mattine, morta a 39 anni: «Ha l'effetto di una droga»

«Ho speso 93mila euro in chirurgia estetica ma non trovo l'amore: per gli uomini sono solo un oggetto sessuale»

Il matrimonio choc

Il matrimonio tra Mariana e Kevin è stato celebrato lo scorso 30 luglio in Indonesia, nella reggenza di Sambas, nella provincia del Kalimantan occidentale, e nonostante la differenza di età di 25 anni tra la coppia, non solo non è illegale, ma è anche diventato virale sui social media. In alcune foto e video pubblicate su Instagram si può vedere la sposa in un costoso abito nuziale accanto allo "sposo bambino" in giacca e cravatta, mentre entrambi mostrano le fedi e sorridono felici. Nonostante lo scetticismo online, Lisa, la madre del 16enne a sua volta più giovane della sposa di 4 anni, ha dato la sua benedizione all'unione. Anzi, è stata proprio lei l'artefice del matrimonio: la donna voleva aiutare la migliore amica a uscire dalla depressione dopo la fine di un fidanzamento, e così le ha consigliato di frequentare il figlio.

Sposi per interesse

Mariana è la ricca proprietaria di una catena di negozi alimentari, dettaglio che ha gettato sulla vicenda il dubbio che si trattasse di un matrimonio spinto dall'interesse economico.

L'ostacolo

La coppia deve ora affrontare un altro ostacolo: la Commissione indonesiana per la protezione dell'infanzia (KPAI) nel Kalimantan occidentale ha affermato tramite un portavoce che il matrimonio potrebbe non essere legale, poiché lo sposo ha meno di 18 anni. Le autorità hanno fatto visita alla coppia e hanno intimato agli sposi di dormire in letti separati fino a che proseguiranno le indagini. Se il matrimonio non verrà annullato, Mariana e Kevin dovranno aspettare almeno due anni prima di poter consumare un rapporto sessuale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA